2022/12/20 | 17:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد السفير التركي في الأردن إسماعيل يلماز، الثلاثاء 12/20/2022، دعم حكومة...

ظهرت المقالة السفير التركي من الأردن: ندعم سعي العراق إلى إقامة علاقات متوازنة أولاً على المسلة.

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