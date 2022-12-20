وزير الداخلية يوجه بتشكيل خلية استخبارية لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات

2022/12/20 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات، لبحث جملة من المواضيع والملفات المهمة في مقدمتها الاستعدادات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظات الديوانية وواسط والمثنى وتشكيل خلية استخبارية مسؤولة عن أمن واستخبارات هذه المحافظات والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال.ووجه الشمري بحسب بيان لوزارة الداخلية “بمراجعة الخطط ومتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية خاصة في المناطق التي حصلت فيها خروقات أمنية خلال الأيام الماضية والعمل على تقديم المجرمين الى العدالة والقصاص العاجل منهم”.

واضاف البيان “كما أشاد الشمري بالجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة الاستخبارات”، داعياً الى “بذل جهود إضافية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد”.

واستمع الوزير الى شرح موجز عن أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها.

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