لجنة نيابية:

2022/12/20 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تسعى لجنة الاقتصاد النيابية إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي خلال هذه الدورة، موضحة أنه من غير الممكن أن تندثر الصناعة العراقية مهما تنافست معها البضائع الأجنبية.

وقال رئيس السن للجنة علي الموسوي، إن "هناك صناعيين جيدين سينهضون بالصناعة العراقية، كما أن هناك تأكيداً من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على موضوع الصناعة الوطنية بشكل خاص"، مشيراً إلى أنه "سيتم فتح مجال للقطاع الخاص من أجـل حماية المنتج المحلي".

وأشار الموسوي، إلى "عزم اللجنة تفعيل قانون حماية المنتج خلال هذه الدورة وتم تأكيد ذلك من خلال اللقاء الذي تم بين اللجنة واتحاد الصناعات وسيكون هناك تعاون مشترك بين الطرفين وصنع في العراق سيعود من جديد".

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