شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء العراقي في قمة مؤتمر بغداد الثانية في الاردن

2022/12/20 | 17:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZAJpMnhHsGg

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