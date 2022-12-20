" نزرع أعضاء الحيوان التي نرغب بتناولها".. شاهد كيف تصنّع اللحوم في المختبر

2022/12/20 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تزرع اللحوم في المختبر؟ هل يمكن أن يساهم ذلك حقًا في إنقاذ الكوكب، والأهم من ذلك، كيف يبدو مذاقه؟ تدعي الشركات أنها تستطيع إنتاج اللحوم من دون مزارع وقتل حيوانات، مستأصلة المخاوف الأخلاقية، ومخففة التداعيات البيئية في هذه العملية.

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