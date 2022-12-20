اخماد حريق اندلع بشركة حمورابي العامة في بغداد

2022/12/20 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع بشركة حمورابي العامة للمقاولات في بغداد.

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