هيئة المنافذ تضبط مستلزمات “طبية” مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء ام قصر الشمالي

2022/12/20 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مستلزمات طبية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” تمكن منفذ […]

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