تسعير النفط الروسي وتأثيره على موازنة العراق

2022/12/20 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

بعد اندلاع الازمة الأوكرانية في شباط

من هذا العام وبعدها توالت العقوبات

الامريكية والاوربية على روسيا وابتدأت

بالعقوبات الشخصية ومن ثم عقوبات على

بعض الشركات النفطية ثم اخراج

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