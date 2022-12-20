2022/12/20 | 18:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: ندعم السوداني في رعاية الحوار بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العراق، جنين هينيس-بلاسخارت، اليوم
الثلاثاء، دعم جهود رئيس مجلس الوزراء
العراقي محمد شياع السوداني في رعاية
الحوار في دعم الاستقرار بالمنطقة.
وقالت بلاسخارت في كل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: ندعم السوداني في رعاية الحوار بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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