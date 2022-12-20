بلاسخارت: ندعم السوداني في رعاية الحوار بالمنطقة

2022/12/20 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في

العراق، جنين هينيس-بلاسخارت، اليوم

الثلاثاء، دعم جهود رئيس مجلس الوزراء

العراقي محمد شياع السوداني في رعاية

الحوار في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وقالت بلاسخارت في كل

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