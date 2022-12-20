الاتحاد الأوروبي: ندعم السوداني في إقامة إصلاحات يتطلع لها العراقيون

2022/12/20 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد

الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء،

أن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة

محمد شياع السوداني وضعت حداً للفترة

المضطربة والاتحاد يدعم جهودها إقامة

إصلاحات يتطلع لها

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