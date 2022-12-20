فرنسا: ندعم الحكومة العراقية



فرنسا: ندعم الحكومة العراقية
2022/12/20 | 18:10 - المصدر: آي كيو نيوز
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