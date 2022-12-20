بناء على دوره في حكومة العبادي.. النصر يضع تقييمًا أوليًا للسوداني

2022/12/20 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى ائتلاف النصر المنضوي في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، أن الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تثبت جديته في تطبيق البرنامج الحكومي.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف ايات مظفر نوري لـ(بغداد اليوم) إن "السوداني كان أحد أعضاء حكومة العبادي (رئيس الوزراء الاسبق رئيس ائتلاف النصر حاليا) بين ٢٠١٤-٢٠١٨ وكان ناجحاً في اداء عملهِ لذلك نعتقد انه ممكن أن يطبّق برنامجه الحكومي، اما الوزراء فنعتقد انهم بحاجة الى وقت اكبر للتقييم".

وأضافت أن "الحكومة ألزمت نفسها ببرنامج حكومي يرتكز على ملفين أساسيين أولهما تقديم الخدمات وثانيهما مكافحة الفساد، وعلى هذا الاساس فأن الحكومة بحاجة لـ ٣ الى ٦ اشهر لغرض اجراء التقييم لادائها".

ولفتت إلى أن "الخروقات الامنية الاخيرة خصوصاً حادثه كركوك، تثير الهاجس الامني وعلى الحكومة ان تضع في اولوياتها ادامة النصر و ترسيخ اقتصاد قوي لبناء الدولة وتحقيق تطلعات مواطنيها".

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