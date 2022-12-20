ماتيوس يشيد بميسي بعد تحطيمه رقمه القياسي وتتويجه باللقب العالمي

2022/12/20 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أشاد لوثر ماتيوس، قائد منتخب ألمانيا السابق، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حطم الرقم القياسي الذي كان يحمله ماتيوس، كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم.

وشارك ميسي في المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، وقاد منتخب الأرجنتين للفوز باللقب العالمي إثر فوزه 4-2 بركلات الترجيح على منتخب فرنسا، عقب تعادلهما بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة 3-3، ورفع عدد المباريات التي خاضها في كأس العالم إلى مباراة كأكثر لاعب خوضاً للمباريات في تاريخ البطولة.

ولعب ماتيوس 25 مباراة خلال مسيرته في كأس العالم، كان أبرزها نهائي مونديال إيطاليا عام 1990، الذي انتهى بفوز منتخب ألمانيا على منافسه الأرجنتيني بقيادة دييغو مارادونا، قبل أن يكسر ميسي رقمه خلال مونديال قطر، عقب خوضه لقاءه الـ26 مع منتخب بلاده.

وامتدح ماتيوس ميسي بقوله :"يا له من لاعب..



يا له من نجم..



كيف قاد هذا الفريق إلى اللقب وهو في الخامسة والثلاثين من العمر، إنّه أمر لا يمكن وصفه بالكلمات"..



مضيفاً: " إذا كانت هناك حاجة إلى أيّ شيء لجعله خالداً لدى جمهوره، فقد حقق ذلك الآن، يمكننا أن نكون سعداء وممتنين لتجربته وأن نستمر في الإعجاب به".

وأشار: "ميسي هو بالتأكيد الأفضل في هذه الألفية، وأحد أعظم الرياضيين الذين رأيناهم على الإطلاق".

وقال النجم الألماني المعتزل، إنّ منتخب الأرجنتين كان يستحق الحصول على اللقب، لأنه كان: "أفضل فريق في هذه البطولة الرائعة"، موضحاً أنّه كان سعيداً لهذا البلد المجنون بكرة القدم - على حد وصفه.

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