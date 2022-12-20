2022/12/20 | 18:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sQ2kfGVUVsc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم: دوحي وأهل الديرة.. رسالة الى من أوصل الشعب الى اليأس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم: دوحي وأهل الديرة.. رسالة الى من أوصل الشعب الى اليأس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).