2022/12/20 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lQfD4az_7Vk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبيدي: بوتين سيجبر بيلاروسيا على التقدم لـ كييف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبيدي: بوتين سيجبر بيلاروسيا على التقدم لـ كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).