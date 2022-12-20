العراق على موعد مع أخدود جوي.. راصد يوضح

2022/12/20 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، تأثر العراق بأخدود جوي يسبب حالة عدم استقرار جوي في البلاد.

وقال عطية في إيضاح، “تشير التنبؤات الجوية إلى تأثر ليبيا بمنخفض قطع، وتأثر العراق بأخدود جوي”.

وأضاف، أن “المنخفضات والأخاديد في الطبقات العليا تعتبر من أهم مسببات حالات عدم الاستقرار في أجواء العراق يأتي بعدها العامل السطحي”.

وتابع، “أدناه خارطة كونتورية للمستوئ الضغطي 500mbs ليوم الخميس المقبل”:

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