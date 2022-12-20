خبير: نوعية النفط العراقي مرغوبة في جميع الأسواق العالمية

2022/12/20 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، الثلاثاء، أن أسواقنا النفطية في آسيا لا تتأثر بصادرات روسيا النفطية الرخيصة اليها.

وقال الجواهري في حديث لوكالة "شفق نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "حسب استراتيجية شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن تكون صادراتنا لآسيا 50 بالمئة ولأسواق أوروبا وأميركا 25 بالمئة لكل واحدة منهما".

وأوضح، أن "ما يصدره حالياً العراق لآسيا هو 65 بالمئة وخاصة إلى الهند والصين وبالتالي فإن ذلك يعني أن العراق يصدر أكثر من المخطط ويعني أيضاً أن أسواقنا في آسيا لا تتأثر مع زيادة صادرات روسيا لهذه الدول".

وتابع، أن "العراق لديه أسواق ثابتة منذ سنين ولا يمكن أن يخسرها باعتبار أن نوعية النفط العراقي مرغوبة في كل أسواق النفط العالمية، وأن الكميات التصديرية للعراق مستمرة وهو ما تبحث عنه الدول المستهلكة من استقرار الواردات النفطية".

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