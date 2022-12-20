بينهم قيادي.. الجيش الأميركي يعتقل 6

2022/12/20 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الجيش الأميركي في اعتقال ستة من عناصر تنظيم داعش بينهم أحد كبار المسؤولين، خلال ثلاث مداهمات نفذها بطائرات هليكوبتر شرقي سوريا.

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