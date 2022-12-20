2022/12/20 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تشير التوقعات السنوية لدرجات الحرارة العالمية إلى أن العام المقبل سيكون أحد أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أن يكون متوسط درجات الحرارة العالمية أعلى بنحو 1.2 درجة مئوية مماكان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

وذكر المكتب في بيان له، الثلاثاء، أن العام المقبل سيكون العاشر على التوالي الذي يصل فيه متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجة مئوية واحدة على الأقل فوق ما كان عليه في أوقات ما قبل الثورة الصناعية، كما تم قياسها في الفترة 1850-1900.

ورغم تأثر درجة الحرارة العالمية بظاهرة "لا نينيا" المناخية، التي تشير إلى التبريد واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، فإن نموذج مكتب الأرصاد في المملكة المتحدة يشير إلى نهاية السنوات الثلاث المتتالية مع هذه الظاهرة، ما يعني أنه من المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض في عام 2023 عن عام 2022، مع العودة إلى الظروف الأكثر دفئا نسبيا في أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي.

وقال رئيس قسم التنبؤات بعيدة المدى في مكتب الأرصاد الجوية، آدم سكيف: "حتى الآن، كان عام 2016 هو العام الأكثر دفئا (1.28 درجة أعلى من قبل الثورة الصناعية) في سجل الرصد الذي بدأ في عام 1850، بسبب ظاهرة النينيو حيث ارتفعت درجة الحرارة العالمية بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه في أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي".

وأضاف: "قد لا يكون عام 2023 عاما قياسيا لأنه لن تحدث ظاهرة النينيو، ولكن مع استمرار الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية على قدم وساق، فمن المحتمل أن يكون العام المقبل عاما بارزا آخر في هذه السلسلة".

وبدأت سلسلة السنوات الأكثر حرارةعام 2014، حيث تجاوزت درجات الحرارة العالمية منذ ذلك الوقت درجة واحدة مئوية فوق فترة ما قبل الثورة الصناعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات "مثيرة" للأرصاد بشأن درجات الحرارة في 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات "مثيرة" للأرصاد بشأن درجات الحرارة في 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).