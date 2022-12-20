الاتحادية تقرر الزام رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين

2022/12/20 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إلزام رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين.

وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناء على الدعوى المقامة بالعدد ( 237/اتحادية/2022)، المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً في 20 /12 /2022 بالزام رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017 استناداً لاحكام المادة ( 73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، قراراً باتاً وملزماً للسلطات كافة".

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