2022/12/20 | 19:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيان الختامي لمؤتمر بغداد الثاني: تجديد الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وبناء المؤسسات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/20 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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