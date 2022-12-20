2022/12/20 | 19:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة

المجتمعية النيابية، الثلاثاء، بموقف

المرجعية الدينية العليا المتمثلة

بالسيد السيستاني خلال لقاءه الأخير مع

فريق التحقيق الدولي التابع للأمم

المتحدة، واصفةً هذا ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب مشيداً بموقف السيد السيستاني بشأن المختطفين لدى داعش: دليل اخلاص ووفاء لجميع أبناء الشعب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب مشيداً بموقف السيد السيستاني بشأن المختطفين لدى داعش: دليل اخلاص ووفاء لجميع أبناء الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).