مسؤولة ايزيدية سابقة تعلق على تصريح السيستاني مع الامم المتحدة:طمأنة لنفوسنا واحتواء للمظلومين وردا للظالمين

2022/12/20 | 19:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادت السيدة ( اميه بايزيد إسماعيل)

مدير عام شؤون المحافظات في ديوان أوقاف

الديانات المسيحية والايزيدية

والصابئة المندائية السابقة بتصريح

المرجع السيستاني بعد لقائه فريق

التحقيق الدولي للامم المتحدة و

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