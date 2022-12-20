2022/12/20 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0dnF4vwfKQI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ثلث مرات ومستمرة" عراقية تقود سيارتها في موقف محرج لتسببها بحادث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ثلث مرات ومستمرة" عراقية تقود سيارتها في موقف محرج لتسببها بحادث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).