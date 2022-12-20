2022/12/20 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4allHhOf-dM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "لاتحجزون فندق قلوبنا مفتوحة" العراقيون يرحبون بضيوف خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "لاتحجزون فندق قلوبنا مفتوحة" العراقيون يرحبون بضيوف خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).