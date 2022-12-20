رابطة المصارف: مشاريع جديدة في بغداد ومحافظات عدة ضمن مبادرة تمكين قريباً

2022/12/20 | 19:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع كبير لإعادة تأهيل شارع مهم في النجف.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، إن "مبادرة تمكين واحدة من المبادرات المهمة التي قادها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي وصندوق المبادرات المجتمعية لتمكين الصندوق الذي يدعم العديد من المبادرات الاجتماعية والثقافية والفنية والصحية بمختلف المحافظات".

وتابع طارق في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "المبادرة قامت خلال الفترة السابقة بالعديد من المشاريع منها شارع المتنبي والساحات في بغداد ودور للمسنين ودعم دور الأيتام".

وأضاف، أن "المبادرة لديها مشاريع جديدة سوف تنطلق قريبا وجزء منها في بغداد والمحافظات ومنها في إقليم كردستان ونينوى وفي النجف الأشرف لدينا مشروع كبير سينطلق قريبا لإعادة تأهيل شارع زين العابدين الحيوي والمهم بطريقة عصرية مختلفة تحافظ على إرث المدينة".

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