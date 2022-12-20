2022/12/20 | 20:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: weth7E2T4d4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وزير النفط يعلن وضع خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيا خلال أربع سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وزير النفط يعلن وضع خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيا خلال أربع سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).