2022/12/20 | 20:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف الخروقات الأمنية الأخيرة على طاولة رشيد والعامري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/20 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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