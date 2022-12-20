العاهل الاردني يؤكد على دور العراق المحوري وإن استقرار العراق ركن أساسي للمنطقة

2022/12/20 | 20:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال كلمة افتتاح "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، إن "المؤتمر يؤكد على دور العراق المحوري، وإن استقرار العراق ركن أساسي للمنطقة، ونؤكد على دعم جهود العراق في دعم أمنه وسيادته وتعزيز التعاون الإقليمي".

وأضاف الملك عبدالله الثاني أن "إمدادات الطاقة وال...

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