بارازني يشيد بجهود هولندا في دحر “داعش”

2022/12/20 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث الرئيس مسعود بارزاني،اليوم الثلاثاء، مع قنصل هولندا ياكو بيريندز علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان وهولندا.وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” بارزاني استقبل اليوم، قنصل هولندا […]

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