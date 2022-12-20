رشيد والعامري يؤكدان اهمية دعم الحكومة و الخروق الأمنية في اجتماع مشترك

2022/12/20 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أهمية الاستمرار بدعم الحكومة في مكافحة الفساد ومطاردة بقايا الإرهاب.وقال مكتب العامري في بيان تلقاه/ المركز […]

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