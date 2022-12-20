2022/12/20 | 20:31 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع مسؤولو مطار كالجاري أن تكون الأيام الأكثر ازدحامًا في 22 و 23 و 27 ديسمبر، لكن العديد من الأشخاص الذين يسافرون إلى كالجاري يعانون بالفعل من تأخيرات الرحلات والطوابير الطويلة.قال لويس زاو، الذي وصل إلى كالجاري في حوالي الساعة الخامسة صباحا: “تأخرت رحلتي ست ساعات، وما زالت جميع أمتعتي في تورونتو، لقد كانت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأخيرات واضطرابات كثيرة في مطار كالجاري قبل رأس السنة شبكة القيقب الدولية.

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