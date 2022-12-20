ثلاثة اسباب تدفع الى تأجيل تنفيذ اكبر مشروع مجاري في تاريخ ديالى

2022/12/20 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارجع عضو مجلس النواب طه المجمعي، الثلاثاء، تأجيل تنفيذ اكبر مشروع مجاري في تاريخ محافظة ديالى الى ثلاثة اسباب.

وقال المجمعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع مجاري غرب بعقوبة الاستراتيجي الذي تصل كلفته الى اكثر من 130 مليار دينار جرى تأجيله الى اشعار اخر بعد اجتماع موسع مع مدير دائرة المجاري العامة في وزارة البلديات”.

واضاف، ان “3 اسباب رئيسية تقف وراء تأجيل تنفيذ المشروع والذي جاء بعد اغلاق التقديم على اعلان المناقصة بسبب عدم تقديم اي شركة رصينة بالإضافة الى ان الكشوفات كانت غير صالحة كونها انجزت عام 2012 من ناحية الاسعار الموضوعه”.

واشار المجمعي الى انه “سيتم معالجة كل الاشكاليات واعادة اعلان مناقصة المشروع في اقرب فرصة ممكنة من قبل الوزارة”، لافتا الى ان “المشروع ستراتيجي وسينقذ اكثر من 150 الف نسمة من خطر التلوث عن طريق ابعاد مياه المجاري خارج الاحياء والازقة وتفادي غرقها في مواسم الامطار”.

ويعد مشروع مجاري غرب بعقوبة هو الاكبر في تاريخ ديالى من حيث الكلفة المادية والتي تصل الى 130 مليار دينار.

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