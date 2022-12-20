الاستخبارات العسكرية تعتقل 24 “إرهابياً” في 5 محافظات

2022/12/20 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، اعتقال 24 “إرهابياً” في محافظات بغداد والأنبار وكركوك وديالى وميسان.

وقالت الخلية في بيان “بعمليات استباقية وجهد استخباري مميز لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والانبار وميسان وديالى والفرقة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وأقسام استخبارات ومكافحة إرهاب القائم وعامرية الفلوجة وهيت تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات بغداد والانبار وكركوك وديالى وميسان”.

وأضافت أن الكمائن “أسفرت عن إلقاء القبض على 24 إرهابياً في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً”.

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