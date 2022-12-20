2022/12/20 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة بسبب "الظرفية الاقتصادية العالمية..التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي" في المملكة وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في سبتمبر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يرفع الفائدة.. ويعلن توقعاته بشأن التضخم ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يرفع الفائدة.. ويعلن توقعاته بشأن التضخم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).