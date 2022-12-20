خبيرة تكشف عن

2022/12/20 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، اليوم الثلاثاء، ان مشاريع المجمعات السكنية تعتبر واجهات لغسيل الأموال.

وقالت سميسم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "في العراق لا يتم منح سندات مستقلة للشقق وانما تكون مقسمة الى اسهم، ولكن في المجمعات السكنية يتم منح سندات مستقلة مما يعني ان هناك استثناءات قانونية يحظى بها مستثمرو المجمعات السكنية".

واضافت، ان "من يحصل على هذه الاستثمارات فقط من لديه تأثير على صنع القرار في العراق".

وتابعت سميسم، ان "ظهور المجمعات بشكل كبير مرتبط بالفترة التي ضاقت بها السبل لخروج اموال كثير من الشخصيات سواء من وردت اسمائهم في قائمة العقوبات او من تأثر بالحالة المصرفية في لبنان حيث توجهت استثماراتهم الى المجمعات السكنية".

واشارت الى أن "المستثمرين في المجمعات هم من يحددون الأسعار وفق رغبتهم مما ادى الى ارتفاع اسعار العقارات والاراضي بشكل عام في العراق".

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