الإطاحة بـ 24 إرهابياً في خمس محافظات

2022/12/20 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات العسكرية أطاحت بـ(24) إرهابياً في خمس محافظات عراقية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "عمليات استباقية وجهد استخباري مميز لأقسام وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات بغداد والانبار وميسان وديالى والفرقة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وأقسام استخبارات ومكافحة إرهاب القائم وعامرية الفلوجة وهيت تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات (بغداد والانبار وكركوك وديالى وميسان) أسفرت عن إلقاء القبض على( 24 ) إرهابياً في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".

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