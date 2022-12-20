وزير الداخلية يصدر عدداً من القرارات

2022/12/20 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أجرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغييرات جديدة في مناصب متقدمة بالوزارة.

وذكرت الوزارة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه تقرر "تكليف اللواء حيدر فخري بمنصب مدير مديرية شوؤن الشركات الأمنية الخاصة، ونقل اللواء قاسم محمد عجه من المنصب أعلاه إلى ملاك دائرة التفتيش الإداري والمهني، ونقل اللواء اسماعيل نعمة من ملاك وكالة الوزارة إلى ملاك دائرة التفتيش الإداري والمهني".

وأشارت الى "نقل اللواء محمد نعمة من مديرية شوؤن قوى الأمن الداخلي إلى منصب مدير حماية المنشآت ونقل اللواء محمد محمود من ملاك دائرة التفتيش الإداري والمهني إلى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة /مديرية المرور بمنصب مدير الشؤون الإدارية والمالية".

ولفتت الوزارة الى "نقل اللواء هادي محسن من مدير مديرية شرطة حمايه الآثار والتراث إلى ملاك دائرة التفتيش الإداري والمهني، ونقل اللواء عواد خليل من قيادة شرطة نينوى إلى منصب مدير المديرية أعلاه".

ادناه نص الوثيقة...

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