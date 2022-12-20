2022/12/20 | 21:06 - المصدر: Galaxy

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم شفافية بيانات المستخدمين بفضل أحدث لوحة تحكم لضمان الأمن والخصوصية من Galaxy

في ظل الربط المتزايد مع الشبكة في الوقت الراهن، تدخل البيانات في كل ما نقوم به تقريباً، وتؤثر على طريقة البحث والتسوق والظهور عبر الإنترنت، كما تؤثر على طريقة عمل أجهزتنا.



وأصبح الناس أكثر وعياً بالحاجة إلى حماية معلوماتهم الشخصية، إذ يرون فيها أيضاً سلعة قيّمة يمكن استخدامها لتحسين تجاربهم عبر الإنترنت.



وأظهرت الأبحاث التي أجريت حديثاً أن أكثر من نصف المستهلكين العالميين (53%) يعتقدون أن تبادل البيانات مهم جداً حتى يعمل المجتمع بسلاسة.



ويعرب ما يقرب من (47%) عن سعادتهم بمشاركة البيانات مع الشركات إذا كان الهدف من ذلك الحصول منها على فائدة واضحة.

وبالتماشي مع هذا الواقع، يمكن لمستخدمي سامسونج Galaxy تحديد الجهات والأشخاص الذين يمكنهم رؤية بياناتهم وكيفية استخدامها.



وكجزء من التحديث الأخير الذي تم إدخاله إلى لوحة One UI 5، فقد تمت ترقية لوحة معلومات الأمان والخصوصية على أجهزة Galaxy لتسهيل إدارة أمن البيانات.

وفي هذا الإطار، تم دمج قوائم حماية الأمن والمعلومات الشخصية لعرض المعلومات المهددة بالخطر على المستخدمين.



وتعد اللوحة مكاناً مناسباً لإظهار حالة الأمان للعناصر المحددة، وتتيح للمستخدمين تغيير الإعدادات بسرعة، كما تساعدهم على إدارة المخاطر بسلاسة أكبر.



أما بالنسبة إلى العناصر التي قد يكون لها أكبر تأثير على السلامة الرقمية، بما في ذلك قفل الشاشة، والحسابات، والبحث عبر منصة SmartThings، وأمان التطبيقات والتحديثات، فقد بات من الامكان الوصول إليها الآن بشكل فوري في الجزء العلوي من اللوحة، مع ظهور التنبيهات البديهية باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، إلى جانب عرض المشكلات بسرعة فائقة، وتقديم مؤشرات واضحة في حالة وجود مشكلات تتعلق بالأمن.



ويتضمن الجانب الذي خضع للترقية طلبات محددة لاتخاذ إجراءات فورية، مثل الأذونات التي تجعل القرارات ذات الصلة بالبيانات أكثر شفافية.

طالع الفيديو:

وعندما يتعلق الأمر بحماية المعلومات الشخصية، يعتبر إبقاء علامات التبويب على أذونات التطبيق من أبسط الطرق لضمان عدم مشاركة بياناتك عن غير قصد.



ونقدم تالياً أربعة أذونات مهمة تساعد المستخدمين على استعادة مشاركة البيانات الخاصة بهم باستخدام بضع نقرات سريعة على أجهزة Galaxy:

إدارة الإعلانات بسهولة: أصبح التسوق الإلكتروني أكثر شيوعاً من السابق، ومع وجود العديد من المنصات والتطبيقات، يزداد حجم الإعلانات والتوصيات وظهورها بسرعة.



ويمكن للمتسوقين المتحمسين الذين يفضلون رؤية الإعلانات الموجهة، الانتقال إلى لوحة معلومات الأمان والخصوصية، والنقر فوق علامة تبويب الخصوصية، ثم الانتقال إلى قائمة الإعلانات، ومن ثم اختيار "حذف معرف الإعلان".



وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تجنب التوصيات غير المرغوب فيها أثناء مواصلة عملية التسوق في تطبيقاتهم المفضلة واستخدامها.

التحكم في أذونات الميكروفون والكاميرا: يمكن لمستخدمي Galaxy اختيار مقدار البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق معين، كما يمكنهم طلب أذونات تطبيق مختلفة حسب الحاجة.



وعلى سبيل المثال، يحتاج اللاعبون في الغالب إلى التواصل مع الآخرين في أثناء اللعب.



لكن إذا اكتشف المستخدم أن تطبيق الألعاب يمكنه الوصول إلى ميكروفون جهازه في جميع الأوقات، يتعين عليه الانتقال إلى قائمة الخصوصية داخل لوحة معلومات الأمان والخصوصية لضبط تفضيلاته، بما في ذلك تفعيل خاصية عدم الوصول إلى الميكروفون عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام، أو اختيار عدم الوصول إلى الميكروفون بتاتاً.



وتوجد الخيارات ذاتها للوصول إلى الكاميرا.

إدارة الخدمات المتعلقة بالموقع بسهولة: يعد الموقع أحد أكبر نقاط البيانات التي يريد المستخدمون التحكم فيها نظراً لوجود الكثير من التطبيقات التي تستخدم الخدمات المتعلقة بالموقع.



وهناك عدد هائل من التطبيقات التي تراقب أماكن وجود المستخدمين، وهنا تبرز أهمية قائمة الخصوصية في لوحة معلومات الأمان والخصوصية للأشخاص لمعرفة التطبيقات التي تتبعت مواقعهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وتتيح لهم اللوحة القيام بإعداد جديد بشكل سريع، مثل المشاركة فقط أثناء استخدام تطبيق ما.



وعن طريق تغيير الإعدادات بناءً على ما يفضله الشخص، يمكن للمستخدم تعطيل خاصية التتبع الدقيق للموقع، والسماح فقط بالتتبع التقريبي.

تحديث تفضيلات التطبيق باستمرار: يتم تنزيل العديد من التطبيقات لمناسبات محددة ثم تظل لفترات طويلة من دون استخدام.



ولا يدرك الأشخاص في الكثير من الأحيان أن هذه التطبيقات قد تواصل تتبع بياناتهم وأنشطتهم بعد أشهر من تثبيتها، سواء كانت قيد الاستخدام أو غير ذلك.



وللحيلولة دون وصول التطبيقات إلى بيانات أكثر من اللازم، تتولى أجهزة Galaxy حماية خصوصية المستخدمين بشكل استباقي عن طريق إزالة الأذونات من التطبيقات التي لم تستخدم منذ فترة.



وإذا أراد المستخدمون استعادة الأذونات، تسهّل لوحة معلومات الأمان والخصوصية ذلك في أي وقت.

زيادة الوعي: أظهر بحث أجرته مجلة Times Magazine أن الأشخاص في المتوسط لديهم 25 تطبيقاً يتم استخدامها يومياً.



ومن بين تلك التطبيقات مع عدد لا يحصى من التطبيقات غير المستخدمة، يميل المستخدمون إلى التغاضي عن مقدار المعلومات التي يتم تتبعها ومشاركتها من قبل مصادر مختلفة، ما يعني أنه من الصعب إدارة مشاركة المعلومات الشخصية عبر التطبيقات المختلفة، ولهذا السبب أعلنت سامسونج عن بعض الإضافات المهمة إلى آخر تحديث لها، حيث يحتوي تحديث UI 5 على لوحة تحكم محسّنة للأمان والخصوصية، مما يسهل على المستخدمين معرفة مكان وكيفية مشاركة بياناتهم عبر الإنترنت وإمكانية التحكم فيها، خاصة أثناء التسوق الإلكتروني والألعاب.

وحتى نتمكن من مواكبة العالم المتطور في حياتنا القائمة على استخدام البيانات، ستواصل سامسونج إعطاء الأولوية لأمن وخصوصية المستخدمين، كما تضمن لمستخدمي Galaxy إدارة بياناتهم وفقاً لما يفضلونه، مع تمكينهم من التصفح بسهولة.

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