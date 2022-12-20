توب 5: اجتماع إيراني - أوروبي على هامش مؤتمر بغداد.. وغارات أمريكية في سوريا

2022/12/20 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الاجتماع الإيراني - الأوروبي في الأردن وسط تعثر المفاوضات النووية إلى احتفالات في الأرجنتين بالفوز بكأس العالم بعد عودة ميسي ورفاقه...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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