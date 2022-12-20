نفط الوسط يتغلب على الجوية والزوراء يفوز على كربلاء ويتصدر الدوري الممتاز

2022/12/20 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي نفط الوسط من الفوز على

ضيفه القوة الجوية، فيما حلّق "النوارس"

إلى المركز الأول، مساء اليوم

الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 من

الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراتان في ا

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