2022/12/20 | 21:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الثلاثاء 12/20/2022، الممثل...

ظهرت المقالة السوداني يتلقى دعوة لزيارة الاتحاد الأوروبي لتوطيد الشراكة مع العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يتلقى دعوة لزيارة الاتحاد الأوروبي لتوطيد الشراكة مع العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يتلقى دعوة لزيارة الاتحاد الأوروبي لتوطيد الشراكة مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).