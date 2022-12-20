2022/12/20 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 71KqFv0LRFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تشعلها بوجه السعودية بإنذار عبر العراق | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تشعلها بوجه السعودية بإنذار عبر العراق | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).