"حتى إشعار آخر".. طالبان تعلق دراسة الطالبات بجامعات أفغانستان

2022/12/20 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان اليوم الثلاثاء إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

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