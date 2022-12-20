2022/12/20 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بورصة التعليم الموازي – كمال جاسم العزاوي شك ان تنافس الطلبة المشروع للحصول على التخصصات العلمية والمقاعد الجامعية المقننة يجب أن يقوم على أساس عادل ومنصف وهو المؤهل العلمي والمعدل الحقيقي (المجرد من أي اضافات بقرارات استثنائية أو امتيازات) والذي ينتزع بالجهود الذاتية وليس بأي وسيلة اخرى مهما كانت المبررات لأن أي خلل في مبدأ […]

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