2022/12/20 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولار صاعد دولار نازل – صلاح الربيعي العراق وان اختلفت مسميات أهله وقبائله وسنن عشائره الطيبة العريقة الأصيلة فان الجميع كانوا ومازالوا يتكئون بقيمهم الاجتماعية النبيلة السامية على أصحاب الحظ والبخت وهذا التوصيف الاجتماعي لاينطبق الا على أصحاب الإنسانية والغيرة والشهامة الذين لايقبلون بالباطل ولا يقبلون بإيذاء أحد لأحد مهما كانت الظروف ويتدخلون بالخير دائما […]

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