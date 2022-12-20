2022/12/20 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنتقائية في السلوك اليومي للشخصية العراقية – رعد الزبيدي تشير ملاحظاتنا اليومية إلى وجود ظاهرة تمتاز بها الشخصية العراقية تتمثل بالإنتقائية في السلوك الاجتماعي في الحياة اليومية لذلك تبين مقالتنا بعض مظاهر سلوك الانتقائية وبعض اسبابها والمساهمة في تقديم بعض الحلول لها.من بين مظاهر او علامات الانتقائية: يبرر بعض العراقيين ما يريد ويرفض ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنتقائية في السلوك اليومي للشخصية العراقية – رعد الزبيدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنتقائية في السلوك اليومي للشخصية العراقية – رعد الزبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).