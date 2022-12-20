الفتح: كتل متورطة بالفساد ساهمت بحكومة السوداني ووضعته تحت ضغط

2022/12/20 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف القيادي في تحالف الفتح، محمود الحياني، اليوم الثلاثاء، جزءا من الكتل المساهمة بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني بانها متورطة بالفساد، الامر الذي شكل ضغطا على السوداني في تنفيذ برنامجه.

وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "جزءا من المنظومة السياسية التي ساهمت بتشكيل الحكومة وقامت بدعم السوداني بترشيحه الى رئاسة الوزراء متورطة بملفات فساد وهذا ما تسبب بضغوطات على رئيس الوزراء، لذلك فإن المنهاج الحكومي للسوداني بحاجة الى فترة طويلة لكي يتم انجازه".

واضاف، ان "حكومة السوداني كانت بدايتها موفقة ولكن ارتفاع سعر الدولار تسبب بإرباك لأداء الحكومة".

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