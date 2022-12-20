الوطني الكوردستاني يتحدث عن مفاوضات “مثمرة وتنازلات” في موازنة 2023

2022/12/20 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصفت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سروة محمد، اليوم الثلاثاء، المفاوضات الجارية بين حكومتي أربيل وبغداد حول موازنة 2023 بـ”المثمرة”، مشيرة الى تقديم “تنازلات” من قبل الطرفين من أجل التواصل إلى اتفاق جديد.

وقالت محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “هناك اتفاقاً بين حكومتي الاقليم والاتحادية قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني بشأن حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة، ونأمل نحن كنواب من إقليم كوردستان أن يكون هذا الاتفاق ملزما وطويل الأمد”.

وأوضحت، أن “المواطن في اقليم كوردستان منهك، ويعاني من مشاكل خاصة في ما يتعلق برواتب الموظفين، لذلك لابد من التوصل إلى حلول من خلال التفاوض حول نسبة الموازنة والوفرة المالية المتحققة وكذلك بشأن قانون النفط والغاز”.

وأضافت عبد الواحد، أن “المفاوضات لحد الآن مثمرة، وهناك تقديم للتنازلات من قبل الطرفين، ونية للتوصل لاتفاق جديد، لحل المشاكل العالقة منذ عام 2014، ونأمل أن تكون الموازنة عند ارسالها إلى البرلمان للتصويت عليها تتضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي لتوفر الخدمات والتعيينات والرعاية الاجتماعية وغيرها”.

وعزا المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، تأخير إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 الى تأخر تشكيل الحكومة الحالية وإقرارها لمنهاج وزاري جديد ومبادئ انمائية تأخذ الأولويات ما يقتضي وقتا أطول لإعداد وتقديم موازنة العام 2023.

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