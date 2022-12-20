السوداني يعود إلى بغداد ويؤكد: القمة أكدت دور العراق المحوري بالمنطقة والعالم

2022/12/20 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء، إلى بغداد، قادما من المملكة الاردنية الهاشمية.

وقال مكتب السوداني في بيان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى بغداد مختتماً مشاركته في مؤتمر قمة بغداد/2 للتعاون والشراكة الذي عقد في الأردن”.

فيما اكد السوداني في تغريدة على موقع تويتر، ان “قمة بغداد 2 التي استضافتها الأردن الشقيقة، أكدت دور العراق المحوري بالمنطقة والعالم، وستكون منطلقًا لتنمية اقتصادية وشراكة جادّة مرتكزها بغداد السلام”.واضاف “شكرًا لكلّ الدول المشاركة في القمة، وسنواصل العمل مع الأشقّاء والأصدقاء لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والتنموية خدمةً لشعبنا الكريم”.

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